(Ne)časnički zbor Grada Splita: “Genetsko antihrvatstvo” i genetska glupost!

U boj, u boj, za hrvatski vojni stroj! Svi istinski hrvatski domoljubi zapjevali su uglas: „Oče, mati, sina vam je u vojsku slati“. Blago onomu tko sina imade da ga svojoj Domovini dade… I tako redom, sve budnica do budnice kao da ćemo sutra u rat, pa se hrvatskim vitezovima pred odlazak na bojišnicu strateški i taktički diže moral. Ali, uvijek ima izdajnika kojima je „antihrvatstvo nasljedna obiteljska bolest“, kako su to ovih dana mudro dijagnosticirali vrhunski specijalisti Hrvatskog časničkog zbora Grada Splita. Naravno, temeljitom pretragom urinokulture i krvne slike nedomoljubnih snaga otkrivenih minucionom analizom njihova obiteljskog stabla.

Tko nije za vojsku ( uvođenje obaveznog vojnog roka), taj nije ni za Hrvatsku! Tom jednostavnom formulom, preciznije od magnetske rezonance , splitski „časnici“ otkrivaju tumorozno ljevičarsko , nedomoljubno tkivo koje treba oštrim skalpelom odstraniti. Ako tko može ukidati vojni rok, to smije samo HDZ i desnica!

– Ljevičari u Hrvatskoj (ne mogu ih nazvati hrvatskim ljevičarima, jer to nisu) opet su se ujedinili u protivljenju inicijativi hrvatske vlasti da uvedu vojnu obuku,odnosno, vojni rok. Oni se ujedinjuju protiv svega što je hrvatsko! Račan je 1990. godine razoružao Hrvatsku predavši srbočetničkoj tzv. JNA oružje Teritorijalne obrane koje je bilo dostatno da naoruža 200.000 vojnika- euforično će u naletu vojničke časti „zborovođe“ sklone disciplini argumentiranog lomljenja antihrvatske lijeve kičme. A njihovi su argumenti vječito isti, neumoljivo ideološki i ustrajno selektivni.

– Nakon toga su 1991. godine u Saboru glasovali protiv izlaska Hrvatske iz Jugoslavije. Pa su 2002. godine ukinuli Komisiju koja se bavila istraživanjem komunističkih zločina, a 2012. ukinuli Ured za pronalaženje i obilježavanje grobova žrtava komunističkih zločina, da bi na koncu ukinuli i pokroviteljstvo Hrvatskoga sabora nad komemoracijom u Bleiburgu. Potakli su ukidanje Pravopisa hrvatskoga jezika Vijeća za normu hrvatskoga jezika, napade na branitelje…

I tu im je ponestalo argumenata. A mogli su se, kad su već tako vojnički pedantni i sistematični, sjetiti makar notorne stvari. Franjo Tuđman je zagovarao konfederaciju, a ne potpuni izlazak iz Jugoslavije, ali su velikosrpske težnje i rat pokopali taj projekt. HDZ je ukinuo obavezni vojni rok 2008., a ne ni Račan , ni SDP, ni nikakvi ljevičari. Zar bi oni to i mogli a da ne budu i doslovce pribijeni na križ i razapeti kao najveći izdajnici?! Ali, kada se te prijelomne 2008., izbrisane iz časničke memorije, ukidalo obavezno služenje vojnog roka, nitko od osvjedočenih hrvatskih vitezova, domoljuba i čuvara nacionalnog čojstva, nije ni zucnuo. Nekmoli da se drznuo prokazivati HDZ-ov establishment kao nenarodnu vlast koja ukidanjem vojne obaveze državu pretvara u lak plijen.

No, kada se 2017. diže glas protiv nove militarizacije države, koja je, nota bene, već godinama članice NATO saveza , ali i EU, novi je pacifizam genetsko antihrvatstvo!? Kako se zvalo HDZ-ovo razvojačenje profesionalnih vojnih postrojbi i svođenje vojske na 16 tisuća vojnika, uz dokidanje vojne obaveze?

Časnički „zborovođa“, izvjesni Zoran Buzdovačić, šef HČZ-a Splita, ide tako daleko da se sjetio i starih „antihrvatskih ljevičara“ koji su bespogovorno služili i tri godine vojnog roka u bivšoj JNA, nakon Drugog svjetskog rata, i to im, veli Buzdovačić, nije nimalo smetalo. Adio pameti! Kod ovakvih „časnika“ postaje dvojbeno značenje imenice čast, ali shvatljivije otkud nam generala i uopće časnika više nego u američkoj vojsci…

– Nisu se drugovi tada bunili jer su smatrali da služe svoju vojsku, a sada se bune jer ne žele da njihova djeca i unuci služe Hrvatsku vojsku jer je ne smatraju svojom vojskom, kao ni Hrvatsku državu svojom domovinom. Doista je u nekih ljudi u Hrvatskoj antihrvatstvo nasljedna obiteljska bolest”, lucidno će zaključiti „časnik“, specijalist za otkrivanje tumora antihrvatstva.

Što ima časno u priopćenju splitskog „časničkog zbora“, osim samog pridjeva kao takvog? Baš ništa! Koncentrat mržnje, primitivnog, neutemeljenog etiketiranja i opake gluposti. A takva kombinacija može biti razorna. Vidjeli smo to u ovih četvrt stoljeća hrvatske samostalnosti tijekom kojih se ta otrovna formula kontinuirano primjenjivala ne bi li laž postala istina, ne bi li se povijest revidirala potpunom zamjenom teza, proglašavanjem partizanskog pokreta zločinačkim, a ustaškog režima domoljubnom, povijesnom težnjom hrvatskog naroda za vlastitom državom .Na platformi mržnje i grube diskvalifikacije svega što nije nacionalističko i šovensko, gradi se novo društvo dubokih, nepomirljivih podjela. Otvaranje Državnog arhiva taj rasjed će samo produbiti. Jer, inicijativa Mosta, vjerojatno suportirana iz Crkve, običan je mućak. Da je cilj dokidanje podjela istinom o vlastitoj prošlosti i iskreno suočenje s njom, ne bi se demarkacijska linija povukla s 22. prosinca 1990. Nego, kako to sasvim razložno traži Nova ljevica, s 2000. Je li moguće da Most baš nimalo ne zanima pljačkaška privatizacijska građa iz 90-ih koja je potpuno devastirala zemlju i osiromašila narod, a koju je sponzorirao i arhivirao Franjo Tuđman ? Ili je za Most, kao i za HDZ, Tuđmanova baština neupitna…