Započela sovjetizacija Amerike – Unatoč očekivanjima, mediji, a ne imigranti prvi na listi za odstrel!?

Gdje je krenula Amerika!?

U komunističkoj Jugoslaviji, postojao je narodni popjevak „Amerika i Engleska, bit će zemlja proleterska“. Predsjednik Trump, na putu je da ostvari barem dio ove paradigme, onaj koji se odnosi na pokoravanje medija. Naime, nakon Goebbelsovog spaljivanja knjiga 1933., sovjetska cenzura, široko primjenjivana u zemljama tadašnjeg istočnog bloka smatra se najvećim udarom na slobodu izražavanja u povijesti. Ostalo je zabilježeno, da su u vrijeme Staljina, Ceaușescua i drugih lidera istočnog bloka mijenjani i meteorolozi koji bi slučajno prognozirali da bi za 1. maj, praznik rada moglo biti oblačno. Sovjeti su se nadali da će kontrolom informacija, uljepšavanjem vođe i ocrnjivanjem kritičara uspostaviti imperij koji će trajati vječno. Znamo kako je to završilo. Diktatorima, mediji i sloboda izražavanja kao takva, užasno smetaju. Ne mogu ih podnijeti. Vodeći se načelom da je 1. Ustavni amandman iz 1791. svetinja, niti jedan američki predsjednik u povijesti nikad se nije obrušio niti poveo rat protiv medija. A mediji, prema današnjim standardima Donalda Trumpa, nikad nisu bili fer prema niti jednom od njih. Konzervativni mediji, za vrijeme vladanja predsjednika Obame, nisu imali niti jednu pozitivnu riječ za njega. Dovodeći u pitanje svaku odluku predsjednika, njegovo državljanstvo, pa sve do opskurnih teza kojima u ovom tekstu nije mjesto. Richard Nixon bio je stalna meta medija, a mediji su ga na kraju koštali i mandata. Privatno, moguće je da je većina predsjednika imala svoje mišljenje o pojedinim medijima. No javno, nikad nisu poveli rat protiv njih.

Trump i njegova administracija jesu. Po prvi put u povijesti. Predsjednikov šef osoblja Rience Priebius u nastavku rasprava o iznošenju neistinitih informacija od strane predsjednika Trumpa izjavio je pomalo prijeteći: „Želim reći da postoji opsesija od strane medija da se delegitimizira predsjednik, ali mi nećemo sjediti i dozvoliti da se to dogodi. Borit ćemo se i zubima i noktima svaki dan, a dvostruko nedjeljom!“ izjavio je Priebius za Fox news. U modernom svijetu, kad šef države i njegov najuži kabinet na ovaj način formuliraju svoj odnos prema nekoj zemlji ili sektoru, to doista znači rat. Nakon teških riječi, izgovorenih u službenim prigodama, teško je naći prostor za korak natrag. Predsjednik, koji ne razumije da predsjednikovanje nije natjecanje popularnosti i ljepote, neće dozvoliti da mediji narušavaju njegovu vlastitu sliku o njegovoj veličini. I pri tome kako reče šef osoblja, borit će se i zubima i noktima protiv toga. Stoga možemo slobodno reći da je započela sovjetizacija Amerike – unatoč očekivanjima, mediji, a ne imigranti prvi na listi za odstrel!?

Meanwhile in Russia: The Moscow Times piše da je „ruska ljubavna afera s Trumpom dosegla svoj crescendo“ uz fotografije koje prikazuju na koje sve načine Rusi slave Trumpov ulazak u Bijelu kuću.