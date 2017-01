Vratila se Koli(nda): S privatnog puta “sa službenim kontaktima “…

Predsjednica nam se, izgleda, vratila. Di je bila? Di je bila da je bila, lipo joj je bilo… Javnosti se još nije obratila, bogme ni objasnila što je radila u SAD-u, s kim se sastala, o čemu je razgovarala. I što je najvažnije, još uvijek ne znamo je li Kolinda Grabar Kitarović u Americi boravila u privatnom ili službenom posjetu. Možda je istini najbliža definicija bivšeg šefa hrvatske diplomacije, njezina stranačkog (HDZ) kolege Mira Kovača koji je na N1 televiziji enigmu demistificirao konstrukcijom: “Bio je to privatni posjet sa službenim kontaktima“.

A što jest, jest, priredila nam je višednevnu „zabavu“ svojim turističkim javljanjima ispred ograde Bijele kuće, ili sasvim neformalno, s ulice, kao da se dala snimiti za svoj mali kućni video kojim će se pohvaliti prijateljima i rodbini kad se vrati. Srećom da se nije češće oglašavala jer nam je već prijetila opasnost od kolektivne nacionalne glavobolje izazvane stresnim američkim prizorima i pogotovo izjavama šefice naše male države iz „zemlje saveznice“ kojoj Kolinda ima sasvim ozbiljne ambicije (su)kreirati vanjsku politiku (!?)

Iz Ureda Predsjednice svih ovih dana malo i ništa. Potvrđeno je da predsjednica službeno boravi u SAD-u, u pratnji svoje šefice kabineta Natalije Hmeline i da će tijekom posjeta imati sastanke s predstavnicima političkog i društvenog života te nevladinog sektora. To zbilja ne govori ništa, a pokriva ama baš sve što je Kolinda zahvaljujući svojim starim kontaktima uspjela ad hoc izorganizirati onog trenutka kada je shvatila da je svojim tajnovitim odlaskom u Ameriku izazvala pravu uzbunu kod kuće gdje je čekaju čak tri prijave Povjerenstvu za spriječavanje sukoba interesa. Uglavnom se s društvenih mreža doznavalo s kim je i o čemu „službeno ćavrljala“, a sama nije htjela „prokazati“ svoje domaćine, jer, kako je ekskluzivno kazala za HRT, neki ljudi s kojima se sastala ne žele da se za to zna ( zašto, zaboga???)

Ali, koliko god su građani kod kuće bili nezadovoljni zbog potpune neinformiranosti o karakteru posjete predsjednice SAD-u, iako ga kao porezni obveznici financiraju, Kolinda Grabar Kitarović pohvalila se kako je vrlo zadovoljna boravkom u Americi, kako je puno optimističnija nego kad je došla ( kakva je to bjelosvjetska pitanja pošla rješavati da je bila tako demoralizirana…?) jer je shvatila da se i u moćnoj Americi Hrvatska može puno bolje pozicionirati negoli se mislilo, i puno više napraviti ( što to i za koga ?). S turističke američke razglednice koju nam je poslala naša predsjednica saznali smo i kako se novog predsjednika Amerike Donalda Trumpa suviše podcjenjuje kad je riječ o njegovoj vanjskoj politici i strategiji, a gdje Hrvatska ima puno prostora dokazati se kao aktivan partner. Hm, naša je predsjednica zbilja pretenciozna dama koja vjerojatno komplimente preozbiljno shvaća…

Ali, strpljenja molim. Važno je da je naša predsjednica stigla kući. I čim se odmori, sasvim sigurno ćemo dobiti detaljne informacije o njezinom privatnom putu u Ameriku „sa službenim kontaktima“ i koji su to kontakti i glede čega su kontaktirani. Jer, kad već građani plaćaju red je da i znaju zašto predsjednica putuje, s kim se sastaje, koliko dana na putu ostaje ( a čak ni to sve do njezina povratka nije bilo poznato). Šteta da ni premijer o putovanju svoje kolegice pojma nije imao, pa je javnost muljao floskulom o tome kako je siguran da će predsjednica u Americi odraditi puno korisnih razgovora za Hrvatsku. Možda je trebalo pitati Jakova . Sigurno je imao uvid u kompletan američki itinerar svoje supruge. Zato je i izdržao…