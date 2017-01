SDP-ova bara puna krokodila: Davor Bernardić lak plijen

Nije lako Davoru Bernardiću. Jedva dva mjeseca su otkako je izabran za šefa SDP-a, a stranka mu puca po svim šavovima, neke kolege su ga spremne već upokojiti, javno licitiraju s njegovim mogućim „izvanrednim nasljednikom“ kojega, valjda, već spremaju u tajnim kružocima, računajući da će stranka na lokalnim izborima u svibnju doživjeti potpuni debakl, a nakon toga predsjedniku SDP-a nema spasa. Čak bi i odmetnutog Zorana Milanovića neki htjeli nagovoriti na povratak, jer, očigledno drže da je sve bolje od aktualnog šefa stranke.

Ako s takvom katastrofalnom poputbinom ulaze u kampanju, od izbora i nemaju što očekivati. Može li Bernardić uopće preživjeti do svibnja kod toliko razigrane stranačke opozicije koja mu tako predano radi o glavi?

Preživjeti vjerojatno hoće, ali mu je mandat nakon svibnja doista upitan. Bernardić, ma koliko ga često kitili atributom „mladi“, ima 18 godina staža u SDP-u, ima obrazovanje, ima dojmljiv životopis. Ali nema autoritet i nerv vođe, nema drčnosti, samopouzdanja i samouvjerenosti koja bi ga držala na površini političke bare u kojoj najbolje plivaju „cipli od porta“. Krokodili kojima je, čini se, Bernardić lak plijen. Nema aroganciju ni bahatost jednog Milanovića kojega su mnogi zbog toga prezirali, ali su mnogi pred njegovom drskošću i strepili. Dok je trajao, bio je vođa. I ma koliko da je stranka njegovim odlaskom skinula teško breme s leđa, neki bi sada učinili sve da ga nagovore na povratak. Sva sreća da je u Milanovića još uvijek više razuma nego u njegovih adoranata…

Svibanjska kataklizma?

Davor Bernardić (36) ima puni izborni legitimitet, dobio je uvjerljivu potporu članstva i to u konkurenciji čak šest kandidata, i kad je sve već tako, red je da dobije i priliku dokazati zna li i može li voditi drugu političku stranku u Hrvatskoj. Zašto mu se to pravo agresivno oduzima makar se time destabilizira i stranka i njezin položaj na hrvatskoj političkoj sceni uoči lokalnih izbora? Bilo bi konstruktivnije i poštenije ukazati mu na greške koje čini, raspraviti na stranačkim tijelima o oportunosti strategije i taktike novog vodstva SDP-a ususret izborima, umjesto što se pokušava nasilno revidirati legalan unutarstranački izborni rezultat. Kako je Davor Bernardić uspio u samo dva mjeseca od najpoželjnijeg kandidata za lidera socijaldemokrata postati najosporavaniji šef partije? Što ga je tako brzo diskvalificiralo kod stranačkih kolega, pa i onih koji su ga dojučer glorificirali? Izborni inženjering, šalabahter demokracija?

Iz kruga njegovih i dalje vjernih štovatelja tvrde kako je ključni problem što se neki jednostavno ne mogu pomiriti s gubitkom vlasti i pozicije, odnosno porazom. Predvodnik te struje je, kažu, Ranko Ostojić, Bernardićev protukandidat na izborima, koji je nedavno u Splitu organizirao i platio druženje za 180 svojih stranačkih prijatelja i istomišljenika. A navodno ih je trebalo biti bar 300, ali su loše vremenske prilike prepolovile broj njegovih „družbenika“. No, nije Ranko jedini. Bernardićevim oponentima smatraju se i Mirando Mrsić, Peđa Grbin, Bojan Glavašaević s čijim imenima se spekulira kao možebitnim budućim šefovima SDP-a, a neki bi rado nagovorili predsjendika uprave Podravke Zvonimira Mršića da preuzme stranačko kormilo. Nakon izborne svibanjske kataklizme. Koja će, vjeruju, pomesti Bernardića.

– Nevjerojatno je da neki članovi Bernardiću spočitavaju kako nema rezultat. Pa kad prije? Što se uopće može napraviti za dva mjeseca? A zanimljivo je da i kad nešto pokuša učiniti, odmah se nađu oni koji prijete osnivanjem novog kluba zastupnika ili sličnim. Vidite, napali su odmah i Arsena Bauka, samo zato što se u te igre nije dao uvući. Koriste Freda Matića kao isturenu figuru, filaju novinare kojekakvim dezinformacijama ili poluinformacijama koje se nekritički objavljuju s ciljem dezavuiranja vodstva stranke. Pa kako se u takvim okolnostima može očekivati rast rejtinga stranke? Ne da neće rasti, nego će i dalje padati i svesti se na desetak posto , ukoliko se hitno stanje ne konsolidira i bolesne ambicije ne prizemlje- komentirali su za Tris neki Bernardićevi suradnici posve svjesni koliko je situacija u stranci loša. – Odjednom se pojavio i žal za Zoranom Milanovićem, a dok je bio na čelu SDP-a i njemu su pokušavali na isti način izmicati stolac. Samo je Milanović drukčija narav od Bernardića pa je to rezao odmah, drastično- vele naši sugovornici.

Fred Matić “direktor svemira”

SDP-u pod vodstvom Davora Bernardića zamjera se, uz ostalo, da je izgubio status lidera opozicije, štoviše, da uopće ne djeluju opozicijski. Nema prave kritike vlasti, HDZ-ova premijera SDP-ovi prvaci hvale, a šef stranke mu piše pismo i nudi suradnju oko strateških pitanja i kao kakav pučkoškolac čeka mjesec dana na odgovor, a od Plenkovića ni pisma ni razglednice. Nedopustivim se drži i prepuštanje vodeće oporbene pozicije aktivističkim skupinama poput Živog zida i njihovim zastupničkim perjanicama Pernaru i Sinčiću. Konačno, Bernardić kod zdravih očiju odbija vidjeti i podjele u vlastitoj stranci. Minimizira rasulo svodeći ga na razinu razlika u mišljenjima…

– Ali, kako ćemo funkcionirati kao opozicija ako se isključivo bavimo sami sobom, a ne HDZ-ovim establishmentom?!Ako i krenemo s nekom inicijativom, recimo interpolacijom o Ini, naša nas unutarstranačka opozicija vrati nazad. Jer, Fred Matić želi biti gradonačelnik Zagreba, a taj bi bio i direktor svemira, o čemu na Predsjedništvu progovori pod „razno“ i očekuje aklamacijsku podršku. A kad naiđe na suzdržanost, iznenađenje, i šok kolega koji ga upućuju na razgovor s gradskom organizacijom, jer takva je procedura, on govori kako su neki čuvari logora u Srbiji prema njemu bili bolji nego članovi Predsjedništva. Tako ne možemo naprijed- žali se malodušno jedan od poznatijih SDP-ovaca.

I Zlatko Komadina i Davor Bernardić ocijenit će Matićevu izjavu neprimjerenom. Bernardić je pozvao kolege da se suzdrže od izjava koje štete stranci. Konstatirao je, usput, da Predrag Matić nije bio aktivan u zagrebačkoj organizaciji, ali to ne znači da je njegova ambicija nelegitimna. Ako dobije potporu gradske organizacije, njegovoj kandidaturi nitko ne može stati na put.

Bojan Glavašević i ego-trip

E, da je samo Matić izletio iz tračnica. U SDP-u je trenutno kao na ranžirnom kolodvoru. Svatko vuče svoju kompoziciju u svom pravcu. U opticaju je i ime mladog Bojana Glavaševića kao jednog od možebitnih takmaca za Bernardićev stolac. Otkud sad pa to?

– To je čisti ego-trip, spin svih spinova, bedastoća- uvjeren je jedan od SDP-ovih zastupnika koji ne spada u krug velikih Bernardićevih štovatelja. – Jedino što ima i jedino što kod njega vrijedi to je prezime- domeće, frustriran stanjem u stranci premreženoj, kako tvrdi, kojekakvim interesima, spletkama, spinovima. Ako njega pitate, glavni problem Davora Bernardića je manjak autoriteta koji je conditio sine qua non svakog pravog vođe i šefa partije. Ne zna se, veli, tko zapravo vodi stranku, je li to predsjednik ili njegovi ljudi iz sjene, Komadina, Rajko Ostojić … U SDP-u je ovog trenutka toliko nezadovoljnih grupacija da stranka djeluje poput sasvim raštimanog instrumenta iz kojega izlaze samo neartikulirani tonovi. Nezadovoljne su „poražene snage“, nezadovoljni su Bernardićevi ljudi koji nisu dobili u novoj podjeli karata što su očekivali, nezadovoljni su oni koji dosad nisu javno svoje ambicije deklarirali ali su shvatili da je u ovom kaosu i njihova prilika. A dok je situacija takva na izborima se SDP može nadati jedino potopu, pesimistično će naš sugovornik, uvjeren da će u svibanjskoj izbornoj utakmici opstati samo oni SDP-ovci koji su izgradili ime u svojim lokalnim sredinama, a takvi bi na izbore mogli i samostalno jer im SDP može biti samo uteg a ne potpora.

Od početka 90-ih i preimenovanja SKH u SDP kada se činilo da će nekadašnja Partija u ropotarnicu povijesti, nikad nije bilo gore stanje u vodećoj stranci hrvatske tzv. ljevice. Prema najnovijim istraživanjima raspoloženja javnosti SDP ima 22,4 posto potpore birača, njezin predsjednik 38 posto. Istodobno, HDZ uživa potporu od 33,6 posto, a Andrej Plenković kao šef HDZ-a, 56 posto. Bogme će još puno vode Savom proteći prije negoli se SDP revitalizira, a i zima proći prije nego ponovo osvoje vlast…