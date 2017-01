Propali pregovori s Dogus grupom: Prginovo remontno brodogradilište završilo u stečaju!

Piše : Eduard Šprljan

Na Trgovačkom sudu Zadar u ponedjeljak je otvoren stečaj nad dužnikom NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o, a za stečajnog upravitelja imenovan je Milan Bariša Obradović iz Svete Nedelje.

Sutkinja Ardena Bajlo, ujedno predsjednica Trgovačkog suda Zadar, ovu je odluku detaljno obrazložila podacima u kojima se navodi prijedlog Fine iz svibnja prošle godine za otvaranje stečaja zbog blokade računa tada duljoj od 231 dan u iznosu od 8.255.520,54 kune. Zbog toga je otvoren predstečajni postupak, a privremeni stečajni upravitelj Draško Lambaša je tijekom listopada podnio izvještaj prema kojemu NCP ima imovine unovčenjem koje bi se mogli pokriti troškovi postupka i dijelom vjerovnici.

Potom je NCP grupa d.o.o. Šibenik Trgovačkom sudu Zadar dostavila izjavu o pristupanju dugu pa je sud 22. studenog od NCP grupe zatražio da uz roku 15 dana sudu dostavi odgovarajuća jamstva koja potvrđuju izjavu o pristupanju dugu. Međutim, “NCP grupa.o.o. Šibenik nije u ostavljenom roku dostavila tražena jamstva niti je podnijela žalbu protiv rješenja kojim joj je to naloženo.

Obzirom da je utvrđeno postojanje stečajnog razloga jer je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje budući da ne može ispunjavati svoje dospjele novčane obveze, kao i s obzirom na to da isti ima imovinu i to nekretnine i pokretnine to je stečajni postupak valjalo otvoriti”, navodi se u obrazloženju.

Budući da je odmah potom Draško Lambaša na vlastiti zahtjev razriješen dužnosti, pa brisan s liste stečajnih upravitelja, za stečajnog upravitelja je imenovan Milan Bariša Obradović iz Svete Nedelje primjenom automatskog odabira stečajnih upravitelja.

Prema tome, najave vlasnika brodogradilišta Gorana Prgina dane protekle jeseni kako se pregovori s Dogus grupom oko preuzimanja remontnog brodogradilišta “uspješno privode kraju”, nisu potvrđene. Gdje je zapelo i zašto NCP grupa nije uspjela dobiti tražena jamstva iako je sud ostavio tri puta više vremena od traženih 15 dana, nije poznato.

Prgin je širio uvjerenje da će turskim preuzimanjem brodogradilišta izbjeći stečaj nad ovom tvrtkom ne samo zbog prijave Fine i blokade računa od 8,2 milijuna kuna nego i zbog potraživanja kreditora i države. Temeljni kapital NCP brodogradilišta inače iznosi 49,3 milijuna kuna, a procjenjuje se da su potraživanja kreditora i države preko 20 milijuna kuna. Izgleda da je toliki iznos bio na stolu za pregovore o preuzimanju, a sad nakon stečaja je druga situacija. Kolike su točno obveze NCP brodogradilišta znat će se kad se prijave i utvrde sve tražbine, a nakon toga se isto može pristupiti dugu i otkupiti remontno brodogradilište, tada vjerojatno sa znatno manjim brojem radnika.

U svakom slučaju ovo je zanimljiv ishod, pogotovo stoga što se preuzimanje NCP brodogradilišta od strane Dogus grupe već predstavljalo kao gotova stvar, a sve u kontekstu potrebe ove grupacije za remontnim brodogradilištem za mega jahte. Dogus je, naime, u siječnju prošle godine postao većinski vlasnik najelitnijeg mediteranskog brodogradilišta MB 92 iz Barcelone, a u prethodnim poslovima s Prginom u Mandalini je već napravljena baza i za ovakve poslove. No, i u ovom slučaju se dogodila slična situacija kao u Zadru gdje se najavljivalo kako će Dogus preuzeti posrnulu tvrtku Tankerkomerc s marinom usred grada, a na koncu su odustali.

Moguće da su procijenili kako do vlasništva nad remontnim brodogradilištem u Šibeniku mogu jeftinije doći kroz stečajni postupak. Ili se možda pripremaju za preuzimanje znatno većeg remontnog brodogradilišta Nauta Lamjana na otoku Ugljanu koje upravo izlazi iz stečaja.