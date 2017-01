MEDIA DAILY: Slovenski mediji o Trumpovoj inauguraciji: „Populizam, narcisizam i prazne fraze“; Rusija prijeti zbog blokiranja Facebook stranice Russia Today

Inauguracijski govor Donalda Trumpa pokazao je da on ni kao američki predsjednik ne odustaje od retorike koja je dominirala njegovom kampanjom, navode u svojim komentarima u subotu slovenski mediji. Facebook stranica medijske kuće Russia Today bila je blokirana bez objašnjenja oko 20 sati. Administratori Facebook stranice RT-a nisu mogli ništa objavljivati u navedenom periodu, nakon čega je zabrana podignuta.

Slovenski mediji o Trumpovoj inauguraciji: „Populizam, narcisizam i prazne fraze“

Članak Hine prenesen s portala index.hr

Inauguracijski govor Donalda Trumpa pokazao je da on ni kao američki predsjednik ne odustaje od retorike koja je dominirala njegovom kampanjom, navode u svojim komentarima u subotu slovenski mediji. “Prema američkoj tradiciji predsjednik pri inauguraciji iznosi smjernice svog budućeg mandata, no Trumpov je govor bio prazno fraziranje bez pravog sadržaja. U njemu je ponovno iznosio samo ono što su očekivali njegovi birači, priče o tome da su ih iskorištavale elite koje su izvozile njihova radna mjesta u inozemstvo i dopustile dolazak brojnih emigranata, što je uzrok njihove bijede”, navodi u komentaru vodeći slovenski dnevnik Delo.

Trumpove najave kako će on to promijeniti i da će vlast preuzeti narod zvuče “populistički”, kao da su došle od pokojnog Huga Chaveza ili nekog drugog ljevičarskog političara, ili pak od sadašnjeg turskog “sultana” Tayyipa Erdogana iako Trump u svoju administraciju u Washington dovodi “hrpu milijardera” koji se sigurno “neće odreći svog bogatstva da bi ostali Amerikanci dobro živjeli”, navodi list. Iako nije govorio o vanjskoj politici, može se očekivati da će Trump u međunarodnim odnosima donijeti izolacionizam, a teško je zaključiti kako će to djelovati i što će to donijeti svijetu, navodi se u komentaru. “Poput svakog populista i narcisoidne osobe Trump se i jučer pred Capitol Hillom pokazao sasvim nepredvidivim. Treba se samo nadati da će što prije shvatiti da upravljanje državom nije isto što i vođenje reality showa”, zaključuje list.

Inauguracijom Dolanda Trumpa SAD ulaze u novo razdoblje, a njegov je govor pri inauguraciji “oblikom i sadržajem porušio sve ustaljene obrasce i forme”, no ponovio je riječi koje je isticao i tijekom kampanje, a to su “Učinimo Ameriku opet velikom” i “SAD na prvom mjestu”, navodi ljubljanski list Dnevnik koji izražava zabrinutost da bi se izolacionizam u međunarodnim odnosima i prevlast populističke politike mogli prenijeti u Europu. Mariborski list Večer oprezan je u vezi najava da će Trump smiriti napetosti u međunarodnoj politici dogovorom s Ruskom Federacijom. “Trumpovo koketiranje s (ruskim predsjednikom Vladimirom) Putinom na prvi je pogled korisno, ali bi moglo biti kratkog trajanja, a i svi drugi potezi koje je najavljivao u kampanji pokazali su se kao slabo promišljeni”, navodi mariborski list.

“Nitko ne zna što će se pod Trumpom događati. Možda će on ipak poslušati koji savjet svojih najbližih suradnika iako je nezgodna stvar da je i većina njih politički neiskusna kao i sam Trump”, navodi Večer.Nešto pozitivnije na buduće odnose SAD-a pod Trumpovom administracijom od većine slovenskih analitičara gleda nekadašnji ministar vanjskih poslova Dimitrij Rupel koji je jedno vrijeme bio i slovenski veleposlanik u Washingtonu iako smatra da su očekivanja dijela slovenske javnosti kako će na američku politiku i Donalda Trumpa djelovati i njegova supruga Melania, rođena u Slovenjiji, pretjerane.

“To što je prva dama, gospođa Melania Trump, rodom iz Slovenije najviše će nam koristiti u tom smislu što će za Sloveniju doznati mnogo ljudi, ali ne očekujem da će ona imati neku bitnu ulogu u formiranju američke politike”, kazao je Rupel za Večer.

“Trumpa su izabrali američki birači i zato je on zapravo utjelovljenje mentaliteta današnje Amerike. S njime će SAD i dalje biti uspješna država, ali bi nas Trump ponekad mogao iznenaditi svojim pragmatizmom koji je naučio u biznisu, te svojom otvorenošću koja za mnoge diplomatske uši zvuči brutalno”, kazao je Rupel.

Europski političari morat će uvjeriti Trumpa da su američko-europski odnosi važniji od američko-ruskih, ocjenjuje bivši slovenski prvi diplomat.