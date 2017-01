Ima tu nešto… / Narode, izdrži !

Ilustracija: Mario Jurjević

Piše: Renato Baretić

Da, gospođo predsjednice, puna nam vas je kapa. Podbacujete u svemu što poduzmete. I lako da samo podbacujete, nego su vam podbačaji toliko niži i od najskromnijih očekivanja da i vaši dojučerašnji najbliži suradnici čupaju kosu od očaja.

Ispričavam se unaprijed, znam da vam je puna kapa Kolinde. Ali upravo zbog toga pišem sad i ja o njoj: baš zbog toga, naime, što nam je – svima puna kapa Kolinde! A puna nam je zbog javašluka, nehaja, besmislica i praznozborica što, naročito učestalo posljednjih mjeseci, izbijaju iz svakog javnog poteza predsjednice Republike Hrvatske. I fotošopiranje susreta s Elizabetom II, i čokoladice, i varaždinska “Banovina Hrvatska”, i tone lososa za Pantovčak, i ovaj nesretni odlazak u SAD – sve nam to govori da itekako vrijedi strepiti sljedeće tri godine do isteka mandata ove gospođe, sretne dobitnice počasnog crnog pojasa u taekwondou, 9. dan, i vrhovne zapovjednice Hrvatske vojske. I, naravno, kako Ustav kaže, sukreatorice vanjske politike naše iscrpljene zemlje. Bogme, divno je sukreira! Toliko divno da ovih dana ovaj aktualni ministar vanjskih poslova šuti kao kakav popišanko, onaj bivši koluta očima i noktom ispod noktiju pokušava iščeprkati bilo kakvo podnošljivo objašnjenje predsjedničine dvolične (“privatno, ali i službeno putovanje”) transatlantske ekskurzije, a premijer o svemu skupa ima rezolutno mišljenje u svom već brendiranom stilu. Apsolutno je inkludiran i stoga siguran da je to delikatno pitanje oko kojeg valja smanjiti tenzije.

Ured predsjednice, Vlada RH, Ministarstvo vanjskih poslova i golema većina hrvatske javnosti – svi su ti ljudi (barem tri milijuna duša, onako odoka) potpuno zabezeknuti najprije silvestrovskim odlaskom gospođe KGK u SAD, potom slikavanjem s uličnim Djedom Mrazom kao, zna se, jednim od nosivih stupova euroatlantskih uljudbenih integracija, potom onim igrokaznim TV-intervjuom ispred čvrsto zabravljene kapije Bijele kuće, pa produžavanjem boravka na misterioznom izletu u nepoznato. Zabezeknuti su/smo i poniženi, jer vidimo da nas kao totalne jadnike i budale, još veće no što znamo da jesmo, uokolo predstavlja vrlo potkapacitirana gospođa, ista ona koja je prije malo više od godine dana, u vrijeme dok se Karamarko još nije dosjetio da ima tamo neki fearmaceut kojeg bi mogli turiti za premijera, pompozno izjavljivala: “Nikome neću dopustiti da iz bilo kakvog partikularnog interesa ugrozi stabilnost države i demokratski poredak”.

Da, gospođo predsjednice, puna nam vas je kapa. Podbacujete u svemu što poduzmete. Od one famozne “Visoke”, pa “udaranja šakom o stol” i najfamoznije “uspravnice” nadalje, na sve strane. I lako da samo podbacujete, nego su vam podbačaji toliko niži i od najskromnijih očekivanja da i vaši dojučerašnji najbliži suradnici čupaju kosu od očaja. I lako za naciju (navikli smo, takva nam je besputna povijesna zbiljnost kolektivne karme) nego – je li vam kad na pamet pala vlastita obitelj? Dok si nehajno dopuštate tolike besmislene poteze, jeste li kad razmišljali o svojem suprugu, kojem – apsolutno ni krivom ni dužnom! – pola nacije posljednjih mjeseci preko interneta poručuje “Jakove, izdrži!”? Što vam je on kriv, za boga miloga? Milijuni ljudi sprdaju se na vaš račun, a čovjek čist ko suza ispada kolateralnom žrtvom i predmetom satiričnih komentara, ničim zasluženih. Znate li koliko Jakova ima u ovoj državi? Je li vam jasno da je svaki od njih, u zafrkanciji, u zadnje vrijeme barem jednom u nekoj nelagodnoj situaciji čuo novu narodnu izreku “Jakove, izdrži!”? Ne toliko zbog takvog imena, koliko zbog takve predsjednice svoje države.

Ne znam što bih vam preporučio kao novi modus operandi za dostojanstveni ostatak mandata (sumnjam da to itko zna u ovom trenutku!) ali znam da ste motku, onu iz jedne starije pučke izreke, dosad tretirali toliko da je se više jedva i vidi…

Narode, izdrži!

PS: Sasvim ozbiljno i bez imalo dvosmislenosti: da sam glavni urednik nekog hrvatskog medija, najjače bih redakcijske snage poslao u novinarski lov na gospođu Nataliju Hmelinu, šeficu predsjedničinog ureda. Ona je jedina, uz tjelohranitelje, bila s njom u SAD-u zadnjih dana. I zacijelo ima barem jedan selfie, barem s Vladimirom Kraljevićem, ako već ne i s Donaldom Trumpom.