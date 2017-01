HSP AS je spreman za izbore: ‘Obilujemo mladim, visokoobrazovanim članovima’

Predsjednik HSP-a dr. Ante Starčević Hrvoje Niče, zajedno s glavnim tajnikom Perom Ćorićem i lokalnim čelnicima Florijanom Žižićem i Ivicom Rajčićem predstavio je na konferenciji za novinare u Šibeniku političku platformu stranke za predstojeće lokalne izbore.

– Mi smo, kao što to dolikuje pravašima, kao što dolikuje stožernoj pravaškoj stranci, najsnažnijoj na hrvatstskoj političkom nebu, spremni i na izbore ćemo izaći na svim razinama u svih 2o županija i Gradu Zagrebu – obznanio je glavni tajnik Pero Ćorić.

– HSP AS, kao najsnažnija pravaška stranka koja jedina baštini hrvatski izvorni politički svjetonazor pravaša, starčevićanstvo, na terenu doslovce obiluje stotinama pa i tisućama naših mladih članova čiji smo mi prvi politički izbor, velikim brojem članova koji su visoko obrazovani – rekao je Ćorić i pojasnio zašto im trebaju visokoobrazovani: ‘Takav je zakon. Ja sam 1997. godine mogao u Vukovaru biti predsjednik Upravnog vijeća bolnice, mogao sam 15 godina voditi dva doma za stare i nemoćne i tri školska odbora. Danas to više ne mogu. Dakle, trebaju voditi oni koji su završili odeđene škole i imaju određenu stručnu spremu. Mi se tome upravo prilagođavamo. Dakle, željeti biti vlast a ne imati dovoljno visokoobrazovanih kadrova jednostavno je nemoguće sukladno zakonu’.

Govorio je i o koalicijskom potencijalu HSP AS-a.

– Mi nigdje i nikada nismo koalirali i nigdje nikada nećemo koalirati sa sljednicima zločinačkih programa Josipa Broza Tita i Jovana Raškovića. U prvom redu se radi o SDP-u i SDSS-u. Jedno dodano slovo ‘S’ ne može ih udaljiti niti abolirati od zločinačke odgovrnosti SDS-a – rekao je Ćorić koji je prozvao Milorada Pupovca da je ‘etnosrbnin koji vrlo dobro i kvalitetno živi od svog srpstva’.

– Bio sam u poziciji kad mi se nudilo ministarstko mjesto prije šest-sedam mjeseci, ali nismo to prihvatili, nismo dopustili niti ćemo dopustiti da manjina odlučuje o većini. Ja nisam pristao u pregovorima ni da Furio Radin bude dopredsjednik vlade – rekao je Ćorić.

No potom se pokušao malo ispraviti: ‘Mi kao ozbiljna stranka nikad nismo na dnevnom redu imali problem Srba, mi nemamo problem Srba, nemamo problem s nikakvim manjinama. Smatram da većina ima obvezu voditi računa o svima, pa tako i o svom bogatstvu, a bogatsvo svake države i svake nacije jesu manjine, pa tako i Srbi u Hrvatskoj. Na tom tragu sve drugo je dopušteno i dogovoreno, na svim razinama imat ćemo svoje kandidate – rekao je Ćorić naglašavajući kako se na lokalnim izborima neće skrivati iza imena HDZ-a.

– Zanemarite parlamentarne izbore, gdje smo bili žrtve lijevo liberalnih medija, jedne proeuropske politike koja je došla došla trenirati tu na nama. Mi na to nismo pristali – rekao je Ćorić.

Parlamentarni izbori su prošli kako su prošli, a Ćorić je sada uvjeren da će pravaši ostvariti izvrstan rezultat na lokalnim izborima. HSP AS, kaže, ima 362 vijećnika u državi, parlamentaran je u 18 županija, obnaša valst u 12…

– Pozivam sve pravaške stranke da nam se pridruže, upravo jer smo mi ti koji imaju tu operativnu političku, a i kvanitativnu snagu i kvalitet da iznjedrimo taj rezlutat – rekao je Ćorić.

Predsjednik drniške gradske organizacije HSP AS-a Ivica Rajčić je rekao da su spremni na svim razinama, a dopredsjednik HSP AS i prvi čovjek stranke u Šibensko-kninskoj županiji Florijan Žižić je dodao kako neće dopustiti da se pravaški glasovi rasipaju.

– Ne sumnjam u rezulatet – rekao je Žižić.

Predsjednik HSP AS-a Hrvoje Niče je ustvrdio kako su oni jedina desna politička opcija koja aktivno djeluje sve vrijeme i nakon parlamentarnih izbora, unatoč činjenici da je desnica na tim izborima doživjela težak poraz. – Mi smo se uspjeli na brzinu izvući iz te teške situacije, konsolidirali smo stranku na svim razinama i sada smo spremni djelovati što na nacionalnoj što na lokalnoj razini – rekao je Niče.

Istaknuo je kako se protive privatizaciji HEP-a da bi se spasila INA. Protiv su prodaje nacionalne imovine, pogotovo tvrtke koja je monopolist.

– Treba nam jaka naftna tvrtka, ali mora li to biti INA? Za novce koje država planira izdvojiti možemo izgraditi novu naftnu kompaniju na temeljima Plinacroa. Moramo širiti vidike a ne samo se se kretati u okvirima koje nam nameću lijevo-liberalne opcije – rekao je Niče.

Odgovarajući na novinarsko pitanje rekao je za predlagača privatizacije HEP-a, premijera Andreja Plenkovića, da ‘ako je u HDZ-u to ne znači da nema lijevo-liberalni svjetonazor’.

S HDZ-om će koalirati ukoliko ‘nađu zajedničke teme i prihvate naše programske smjernice’. Niče je istaknuo je kako je za razgovore sa svim pravaškim opcijama. – Vrijeme je da zatomimo svoje taštine i da djelujemo na temelju nauka oca domovine dr. Ante starčeviać – rekao je.

Ćorić se složio s predsjednikom, ali je istaknuo jednu iznimku. – To je najvažnija poruka svim pravaškim strankama, ali to se naravno ne odnosi na A HSP gospodina Keleminca niti na one s kojima on surađuje. Obiteljski nasilnik je bivši ministar Lalovac, a potpuno isti je Dražen Keleminac. Nitko iz HSP AS nikad nije s njim sjeo niti će ikad sjesti. On je obiteljski naslinik, on je pred novinarom jedog dnevnika šamarao svoju suprugu i zbog toga je odgovao. S nekim takvim mi ne možemo sjesti – rekao je Ćorić.