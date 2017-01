Centar Simon Wiesenthal traži smjenu ravnatelja šibenske Tehničke škole

Centar Simon Wiesenthal prosvjednim obratio se pismom hrvatskom veleposlanstvu u Tel Avivu zahtijevajući urgentnu smjenu ravnatelja šibenske Tehničke škole Josipa Belamarića. Ukoliko do toga ne dođe, poručili su, to će značiti da je ustašonostalgija u Hrvatskoj sasvim legitimna. O svemu su iz Centra SW mogli izravno pitati hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji upravo boravi u Izraelu na poziv tamošnjeg predsjednika Benjamina Netanyahua kojemu bi šef Vlade RH možda mogao objasniti i zbog čega židovske udruge u Hrvatskoj i ove godine bojkotiraju službeno obilježavanje 27. siječnja, Dana sjećanja na holokaust koji se obilježava u cijelom svijetu. I u Hrvatskoj. Ali s velikom figom u džepu…

Da je Hrvatska uistinu demokratska i antifašističkim vrijednostima iskreno posvećena država, ravnatelj šibenske Tehničke škole već bi bio bivši. Jer je njegov skandalozni primitivizam kojim je osramotio ne samo svoju školu, svoj grad, nego i svoju zemlju, nespojiv s funkcijom koju obnaša i odgojno-obrazovnom ulogom koju kao ravnatelj ima. Belamarić je, naime, izravno zaslužan što izložba „Anne Frank- povijest za sadašnjost“, kao dio međunarodnog projekta za obrazovanja mladih, napose o stradanjima djece u Drugom svjetskom ratu, u Šibeniku nije ni zanoćila. Sve zbog šest panoa na kojima se prikazuju partizani i ustaški zločini protiv Srba, Židova, Roma i antifašista koje Belamarić nije dopustio postaviti, tvrdeći kako se partizani prikazuju kao cvijeće a ustaše kao zločinci. Ali, ako partizani i nisu bili cvijeće, što su drugo ustaše bili ako ne zločinci?

Izložba je zajednički projekt HERMES-a ( Hrvatske edukacijske i razvojne mreže za evoluciju i sporazumijevanje) i udruge „Kuća Anne Frank“ iz Amsterdama, a postavljena je u čak 40 evropskih država. Bez incidenta, nekmoli skandala, gostovala je i u 23 hrvatska grada, sve dok nije stigla u šibensku Tehničku školu i naišla na ravnatelja Belamarića kojemu je veća briga, čini se, bilo čuvanje (HDZ)fotelje negoli obraza države.

Nema sumnje, hrvatski premijer Andrej Plenković i šef izraelske države Benjamin Netenyahu imat će o čemu razgovarati. Jer, nije stvar samo u „prerevnom“ HDZ-ovom ravnatelju jedne srednje škole. Radi se, kako rekosmo, i o najavi židovskih udruga u Hrvatskoj o bojkotu službenog obilježavanja holokausta, nakon što je lani u travnju bojkotirano i službeno komemoriranje žrtava u Jasenovcu. Na to su se odlučili ne zbog inkriminirane HOS-ove spomen- ploče u Jasenovcu s grbom koji sadrži ustaški pozdrav „Za dom spremni“. Nego zbog sveprisutne relativizacije ustaških zločina, jer, kako ističe Ognjen Kraus, predsjednik Židovske općine Zagreb, “ako su isto crvena zvijezda i ustaško „U“, onda nemamo o čemu razgovarati“. No, Plenković i Netenyahu itekako imaju . Bit će zanimljivo čuti što je naš premijer govorio u Izraelu i koliko je to kompatibilno s onim što ( ne)radi kod kuće …