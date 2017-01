Bivši premijer Tihomir Orešković čeka “sigurnosnu”potvrdu ministra Orepića, da bi tjelohraniteljima dao otpust

Tihomir Orešković, bivši hrvatski premijer s „eksperimentalnim mandatom“, odlučio je obradovati naciju koju je imao ambicije voditi u bolju budućnost. Vratio se u izraelsku farmaceutsku kompaniju Teva, preselio u Amsterdam, i mada ima zakonsko pravo na 24-satnu osobnu policijsku zaštitu, toga će se prava uskoro odreći. Kada, to nije mogao precizno kazati, jer sve ovisi o tome kada će mu Vlaho Orepić, ministar unutarnjih poslova u Vladi RH, izdati potvrdu kojom jamči da Oreškovići nisu ni u kakvoj opasnosti. Zašto bivši premijer misli da bi mogao biti ugrožen, od koga, i kako mu Orepićeva potvrda može jamčiti sigurnost?

U razgovoru za Novu TV Orešković je najavio da će hrvatskoj državi uštedjeti značajan iznos proračunskih kuna i zahvaliti tjelohraniteljima na osiguranju, tijekom ovog ili idućeg tjedna ( ?!), do kada bi trebao dobiti potvrdu ministra Orepića o vlastitoj, i sigurnosti svoje obitelji. Što će se u bitnomu promijeniti s potvrdom, po čemu će Orešković i članovi njegove obitelji biti sigurniji nakon toga, to naš Tim ne bi znao objasniti, ali će na potvrdi inzistirati. I tek kada je dobije, spreman je otpustiti osobnu zaštitu koja trenutno boravi s njime u Amsterdamu, a hrvatskoj državi smanjiti nepotrebne troškove. Dakako da, kako je kazao Mislavu Bagi na Novoj TV, tjelohranitelji neće s njim putovati po svijetu, ali nije znao reći zbog čega su uopće otputovali u Amsterdam gdje ga već nekoliko dana čuvaju. Naime, što je to spriječilo ex-premijera da se odrekne zakonskog prava na 24-satnu zaštitu, nakon što se vratio na posao u Tevu i od neuspješnog političara opet postao biznismen?

– Nisam ja pozvao osiguranje nego su oni radili svoj posao. Još sam štićena osoba – branio se Orešković, ali još uvijek, reklo bi se, nespreman odreći se svog osobitog statusa i svojih „sjena“. Tijekom ovog tjedna „mister Tim“ uselit će u novi stan u Amsterdamu, ali tek nakon temeljite kontrole koju će obaviti „dečki“ iz njegova osiguranja. Ta zato su u Nizozemskoj…

– Odreći ću se osiguranja što se tiče putovanja po svijetu, to apsolutno, samo ću tražiti od MUP-a, jer oni su tu stručni, da mi potvrde da ja i moja obitelj nismo ni na koji način ugroženi. I to je to, ja ću se odreći. To mi je i bio plan, isto kao što mi je bio plan i da neću iskoristiti „šest plus šest“, dakle dvanaest mjeseci plaće, nego samo ta dva mjeseca, kako sam bio i planirao. Tako da mislim da će se drugi tjedan sve to riješiti – nevješto je „varirao temu“ kratkotrajni predsjednik hrvatske Vlade koji se u Hrvatsku vratio kao „stručnjak“ s reformskim ambicijama, a HDZ ga se odrekao jednako brzo kako ga je i „izmislio“. No, kad je već u prilici da sasvim legalno koristi status štićene osobe, korist će je dokle bude mogao, ma što bilo tko u Hrvatskoj mislio o tome…