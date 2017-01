950 godina borbe protiv sukoba interesa – antikorupcijske odredbe Šibenskog statuta

Korupcija, uhljebljivanje ‘rodijaka’ i sukob interesa nisu novovjeke izmišljotine. Naši gradonačelnici i načelnici ne bi imali dvojbe smiju li primati naknade rad u NO Cesta Šibenik ili Skupštini Vodovoda da su čitali srednjovjekovni Šibenski statut.

Među gradskim statutima predstavljenim u radu “Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku II” Instituta za kulturu i etiku, između ostalih nalazi se i Šibenski statut. Profesor Tomislav Galović s Filozofskog fakulteta u Zagrebu istražio ga je i proučio ga s aspekta smanjivanja rizika od korupcije u upravljanju komunalnom imovinom. Iz Galovićeva rada saznajemo da je Šibenski statut još u srednjem vijeku odredio da dužnosnici, pored svoje plaće, ne smiju primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti, što je Hrvatski sabor Zakonom o sprječava­nju sukoba interesa u obnaša­nju javnih dužnosti na sličan način odredio na sjednici 1. listopada 2003.

– Odlučuje se da ubuduće nijedan šibenski plemić, koji je poslan za Općinu kao poslanik u bilo koji kraj, ni na kakav način, ni pod bilo kojom izlikom ne može za sebe niti za drugoga nastojati steći kakvu pokretnu ili nepokretnu stvar preko naloga koji mu je Šibenska općina posebno naložila (R/77). Također se određuje i nanovo propisuje da nijedan plemić iz Šibenika ne može imati dvije službe s plaćom, ili od kojih bi imao nekakvu korist. U tome se izuzimaju samo poslanici ili kapetani. Ako se pak pronađe da je neki plemić ipak imao dvije službe uz korist, ta korist ima pripasti Općini (R/16, usp. i R/199) – pronašao je profesor Galović u Šibenskom statutu odobrenom 1412. godine i s reformacijama koje su potvrđene 1461. godine.

Nekada davno u gradsku upravu, njegove institucije i javna poduzeća nije se kao danas moglo zapošljavati djecu ni ‘rodijake’. – Tako otac-izbornik ne može izabrati sina i obratno sin oca, a ne može ni brat izabrati brata rođenog po obim roditeljima ili samo po jednom roditelju, pa ni obratno. Također ne može ni krvni rođak izabrati krvnog rođaka, niti očuh pastorka i obratno. No, da ne bi bilo dileme, ne može ni stric ili ujak, brat majke ili oca izabrati nećaka i obratno, niti djed unuka i obratno, niti bilo kakav rođak, ni tast zeta i obratno, te općenito oni koji ne mogu biti u sudu, ne mogu birati i glasati, a oni koji ne mogu glasati imaju izaći, dok se imenuju za izbore oni ili koji od njihovih krvnih rođaka, i to pod prijetnjom kazne od pet libara malih denara (I/3) – navodi Galović u svom radu.

Šibenski statut – Volumen statutorum legum, et reformationum civitatis Sibenici (Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika) bio je na snazi do pada Mletačke Republike 1797. godine. Galović, na žalost, ne otkriva da li je Statut do tada uspjevao dokinuti korupciju i uhljebljivanje rodbine i kumova ni, ako je, kada je ovakva praksa ponovno uvedena.

Cijelo poglavlje knjige “Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku II” u kojem je obrađena šibenska antikorupcijska stečevina možete pročitati OVDJE.